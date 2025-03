Viele Opfer und schwere Zerstörungen nach Erdbeben in Südostasien

Erdbeben in Südostasien verursacht schwere Zerstörungen: Durch die Erdstöße der Stärke 7,7 sind in Myanmar Häuser eingestürzt. Unter den Trümmern von Hotels, Moscheen und Kliniken werden viele Menschen befürchtet. Die Militärregierung spricht aktuell von mindestens 144 Toten. Sie rief angesichts hunderter Verletzter zu Blutspenden auf - und bat die internationale Gemeinschaft um Hilfe. Auch in Thailands Hauptstadt Bangkok suchen die Einsatzkräfte unter dem eingestürzten Neubau eines Wolkenkratzers noch nach vielen Verschütteten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2025 18:45 Uhr