Viele Menschen wollen bei Lebensmitteln und Kleidung sparen

Düsseldorf: Wegen der hohen Inflation wollen viele Menschen weniger Lebensmittel und Kleidung kaufen. Das ergibt eine repräsentative Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung. Befragt wurden Ende April und Anfang Mai gut 6200 Erwerbspersonen aller Einkommensgruppen. Demnach wollen sich 39 Prozent bei Nahrungs- und Genussmitteln einschränken, bei Bekleidung und Schuhen sind es sogar 53 Prozent, also mehr als jeder Zweite. Ähnlich viele planen, seltener in Restaurants zu gehen. Mehr als zwei Drittel gaben an, Strom und Kraftstoff sparen zu wollen. Der wissenschaftliche Direktor des angeschlossenen Instituts für Makroökonomie, Dullien, fordert angesichts der Umfrageergebnisse von der Politik weitere Maßnahmen, um Haushalte mit geringem Einkommen spürbar zu entlasten. Das Statistische Bundesamt will heute die Teuerungsrate von Juni bekanntgeben. Aktuell liegt sie bei 7,9 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2022 10:15 Uhr