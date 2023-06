Viele Menschen sterben bei Bootsunglück im Mittelmeer

Meldungsarchiv - 14.06.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Bei einem Bootsunglück vor der griechischen Küste sind mindestens 79 Migranten ums Leben gekommen. 104 Menschen wurden gerettet. Medienberichten zufolge waren mehr als 500 Passagiere an Bord. Nach Angaben der griechischen Küstenwache wird weiter nach Überlebenden gesucht. Das Fischerboot war in Libyen in See gestochen und wollte nach Italien. Die Migranten kamen aus Syrien, Pakistan, Afghanistan und Ägypten. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in diesem Jahr etwa 70.000 Flüchtlinge in Italien, Spanien und Griechenland angekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2023 22:00 Uhr