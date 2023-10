Viele Menschen sind im Gazastreifen weiter auf der Flucht

Tel Aviv: Im Gazastreifen sind weiter viele Menschen auf der Flucht in Richtung Süden. Das israelische Militär hatte zugesichert, einen Korridor mehrere Stunden lang nicht anzugreifen. Über diesen sollten die Zivilisten den Norden des Palästinensergebiets verlassen - wegen der erwarteten israelischen Bodenoffensive. Diese könnte sich aber - wetterbedingt - noch einige Tage verzögern. Zugleich werden aus dem Gazastreifen weiter Raketen auf israelisches Gebiet gefeuert. So gab es auch in Tel Aviv wieder Raketenalarm. Wegen der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten warnt das Auswärtige Amt jetzt offiziell vor Reisen nach Israel, in die palästinensischen Gebiete und in den Libanon. Eine Reisewarnung erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 14:00 Uhr