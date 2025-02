Viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte arbeiten in Engpassberufen

In vielen Berufen, in denen ein besonders großer Fachkräftemangel herrscht, sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte überrepräsentiert. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Im Aus- und Trockenbau etwa hatten 2023 zwei Drittel der Beschäftigten einen Migrationshintergrund. Bei der Lebensmittelherstellung und der Gastronomie waren es demnach etwa die Hälfte der Beschäftigten, in der Altenpflege 31 Prozent.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 27.02.2025 13:00 Uhr