Viele Menschen lassen sich auch an Weihnachten impfen

Nachrichtenarchiv - 26.12.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch über Weihnachten haben sich in Deutschland Tausende Menschen gegen Covid 19 impfen lassen. Laut Robert Koch-Institut wurden gestern, am ersten Weihnachtsfeiertag, insgesamt 35.000 Impfungen verabreicht. An Heiligabend waren es rund 67.000. Der größte Teil davon waren jeweils sogenannte Booster zum Auffrischen des Impfschutzes. Der bisherige Rekord war am 15. Dezember mit insgesamt 1,6 Millionen Dosen erzielt worden. Knapp 71 Prozent der Gesamtbevölkerung hat laut RKI mittlerweile einen vollständigen Impfschutz. Laut Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist das von der Bundesregierung Mitte November ausgegebene Impfziel erreicht worden: Demnach sollten bis Jahresende 30 Millionen Impfungen verabreicht werden. Lauterbach sagte der dpa, diese Marke sei heute überschritten worden. Man habe ein wichtiges Zwischenziel erreicht, auf das man stolz sein könne.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.12.2021 14:00 Uhr