Viele Länder kündigen Hilfe für die Erdbebenregion an

Kurzmeldung ein/ausklappen Werneke wiederholt Forderung nach Lohnsteigerung für Postbeschäftigte

Berlin: Der Chef von Verdi, Werneke, hat die Forderung seiner Gewerkschaft nach einer deutlichen Lohnsteigerung für die Post-Beschäftigten verteidigt. Bei einer Kundgebung sagte Werneke, wer meine, dass 15 Prozent zu hoch seien, der könne schlicht und ergreifend nicht rechnen. Der Verdi-Vorsitzende führte eine Inflation von fast acht Prozent im Vorjahr und sechs bis sieben Prozent in diesem Jahr an. Die Gewerkschaft hat für heute in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks bei der Post aufgerufen. Nach Angaben des Unternehmens beteiligten sich gestern in Bayern mehr als 500 Beschäftigte an dem Ausstand. Dadurch würden Briefe und Pakete erst einige Tage später ausgeliefert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2023 22:15 Uhr