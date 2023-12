Viele Krankenkassen in Bayern ändern Beitragssatz nicht

München: Für viele gesetzlich Krankenversicherte in Bayern gibt es Entwarnung. Im neuen Jahr wird sich der Beitragssatz nicht ändern. Das zeigt ein Vergleich der Beitragssätze durch die Deutsche Presse Agentur. So habe die größte Kasse in Bayern, die AOK, angekündigt, dass der Satz stabil bleibt. Das gelte auch für die TK und die DAK. Einige kleinere Kassen, die vor allem in Bayern viele Mitglieder haben, senken ihren Beitragssatz demnach sogar, beispielsweise die BKK Faber-Castell und die Audi BKK. - Ein offizieller Schätzerkreis geht davon aus, dass der durchschnittliche Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung im kommenden Jahr um 0,1 Prozentpunkte steigen wird, damit die Kassen ihre Ausgaben decken können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 12:00 Uhr