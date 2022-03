Viele Krankenhäuser wegen Personalausfall im eingeschränkten Betrieb

Lindner erwartet Einigung auf Energiepreis-Entlastung diese Woche

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner erwartet, dass sich die Koalition noch in dieser Woche auf Entlastungen für die Bürger bei den hohen Energiepreisen einigt. Er warb am Abend in der ARD erneut für seinen Vorschlag eines Tankrabatts. Dieser könne direkt vom Kabinett beschlossen werden und sei deshalb schneller umsetzbar als Steuerentlastungen, so der FDP-Politiker. Die Entlastungen der Bürger will Lindner durch einen Nachtragshaushalt finanzieren, den er in den nächsten Wochen vorstellen will. Zum Auftakt der Haushaltswoche stellt der Finanzminister am Vormittag zunächst den regulären Etat vor. Er sieht bislang Ausgaben von bis zu 457,6 Milliarden Euro vor. In einem ersten Schritt sind neue Schulden von knapp 100 Milliarden Euro vorgesehen.

