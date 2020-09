Viele Kommunen haben laut dbb freie Aufnahmeplätze für Migranten

Nachrichtenarchiv - 12.09.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In deutschen Städten und Kommunen stehen laut Beamtenbund viele Aufnahmeeinrichtungen für Migranten leer. Der dbb-Vorsitzende Silberbach sagte der Deutschen Presse-Agentur, nach den Erfahrungen von 2015 könnten die Kommunen jetzt besser mit Flüchtlingsströmen umgehen. Vielerorts gebe es freie Aufnahmeplätze, da Flüchtlinge mittlerweile in regulären Wohnungen lebten oder nicht mehr in Deutschland seien. Die Bereitschaft und Kapazität auf der kommunalen Ebene sei da, jetzt spontan zu helfen, betonte Silberbach.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.09.2020 05:00 Uhr