Viele jungen Menschen in Europa fühlen sich einsam

Gütersloh: Junge Menschen in Europa fühlen sich häufig einsam. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung kennen rund 57 Prozent der Europäerinnen und Europäer zwischen 18 und 35 Jahren das Gefühl der Einsamkeit - viele beschreiben sich selbst sogar als "stark einsam". Betroffen sind vor allem junge Menschen in Frankreich; die in den Niederlanden klagen am wenigsten darüber. In Deutschland fühlt sich die Hälfte der befragten Altersgruppe einsam. Der Studie zufolge sind Menschen mit niedrigem Bildungsstand stärker betroffen, wohl auch weil sie über weniger Geld verfügen, um am sozialen Leben teilzuhaben. Die Auswertung zeige, dass der seit der Corona-Pandemie bestehende Trend in der gesamten EU weiter anhalte, heißt es. Befragt wurden mehr als 23.000 Personen in Europa, darunter fast 3.000 aus Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 07:00 Uhr