Viele junge Menschen haben Angst vor Krieg

Berlin: Viele junge Menschen in Deutschland machen sich Sorgen wegen eines möglichen Kriegs in Europa. Wie aus der aktuellen Shell-Jugendstudie hervorgeht, sagen 80 Prozent der Befragten im Alter zwischen 12 und 25 Jahren, dass sie Angst vor einem militärischen Konflikt haben. Hintergrund sind offenbar die Kämpfe in der Ukraine. Nur ein Drittel der Befragten hat Angst vor Arbeitslosigkeit, das ist ein historischer Tiefststand, trotzdem ist die Sorge vor einer Wirtschaftskrise weit verbreitet. 55 Prozent der Befragten bezeichnen sich als politisch interessiert. Das ist verglichen mit den Vorjahren ein hoher Wert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 12:00 Uhr