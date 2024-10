Viele Jugendliche haben Angst vor Krieg

Berlin: Viele Jugendliche in Deutschland blicken trotz aktueller Konflikte und Kriege überwiegend optimistisch in die Zukunft. In der neuen Shell-Jugendstudie gaben fast 80 Prozent der Befragten an, dass sie Angst vor einem Krieg in Europa haben. Auch die Themen Armut, Klimawandel und Umweltverschmutzung bereiten vielen jungen Menschen Sorge. Die Angst vor Arbeitslosigkeit wird hingegen immer geringer. Nur noch ein Drittel fürchtet, keinen Arbeitsplatz zu finden - das ist ein historischer Tiefstand. Die junge Generation ist der Studie zufolge mit den politischen Parteien unzufrieden, hat aber Vertrauen in staatliche Institutionen. Rund drei Viertel gaben an, dass sie mit der Demokratie zufrieden sind. Befragt wurden etwa 2.500 junge Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 23:00 Uhr