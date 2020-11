Viele illegale Migranten kommen aus Skandinavien

Nachrichtenarchiv - 26.11.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehr als 1.500 Migranten sind in diesem Jahr bis einschließlich Oktober illegal aus Skandinavien nach Deutschland gekommen. Das berichten die Funke-Zeitungen und berufen sich auf das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern. Dabei handele es sich überwiegend um Menschen aus Afghanistan und dem Irak. Der CDU-Innenpolitiker Middelberg beklagt, Deutschland sei bei der Weiterwanderung innerhalb der EU eines der Hauptzielländer. Er fordert wirksame Gegenmaßnahmen. So sollten nach Ansicht von Middelberg Mitgliedstaaten, die einmal für Bewerber zuständig geworden sind, dauerhaft zuständig bleiben. Ein Anspruch auf Sozialleistungen dürfe es dann nur in diesen Staaten geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.11.2020 02:00 Uhr