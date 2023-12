Viele Haus- und Facharztpraxen sollen geschlossen bleiben

Berlin: Aus Protest gegen die Politik von Gesundheitsminister Lauterbach sollen in ganz Deutschland Haus- und Facharzt-Praxen bis Jahresende geschlossen bleiben. Zu der Aktion aufgerufen hat ein Bündnis von mehr als 20 Ärzteverbänden, das damit auf die Überlastung und zu viel Bürokratie aufmerksam machen will. Die Praxen waren aufgerufen, ihre Patienten vorab über die Schließungen zu informieren und für Vertretung in dringenden Notfällen zu sorgen. Im Januar will Lauterbach zu einem Krisentreffen mit den Hausärzten zusammenkommen.

