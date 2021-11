Viele Funklöcher in Deutschland sind inzwischen gestopft

Nachrichtenarchiv - 12.11.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Deutschland hat in den vergangenen zehn Jahren viele Lücken im Mobilfunknetz geschlossen. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie des Münchner Ifo-Instituts. Demnach sind in der Zeit 33.000 neue Mobilfunkmasten gebaut worden - ein Drittel davon in ländlichen Gebieten. Die Autoren sprechen inzwischen von einer guten flächendeckenden Versorgung, auch wenn es immer noch Funklöcher gebe. Gleichzeitig wiesen sie darauf hin, dass es immer schwieriger wird, geeignete Standorte für neue Masten zu finden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2021 21:00 Uhr