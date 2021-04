Viele Festnahmen bei Schlag gegen Öl-Mafia in Italien

Nachrichtenarchiv - 08.04.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In Italien ist der Polizei ein Schlag gegen die so genannte Öl-Mafia gelungen. Rund 70 Verdächtige wurden festgenommen oder unter Hausarrest gestellt. Es handelt sich um Mitglieder und Helfer verschiedener Mafia-Clans, darunter der Camorra und der 'Ndrangheta. Sie sollen mit falschen Rechnungen und erfundenen Geldtransaktionen den Staat betrogen haben. Außerdem sollen sie versucht haben, in legale Geschäfte mit Mineralöl einzusteigen - um dort illegale Gewinne zu waschen. Bei den Ermittlungen wurden laut den italienischen Behörden Gelder, Firmen und Immobilien im Wert von einer Milliarde Euro beschlagnahmt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.04.2021 18:15 Uhr