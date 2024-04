Viele ehrenamtliche Bürgermeister sehen sich Bedrohungen ausgesetzt

München: Die Hälfte der ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen. Zu diesem Schluss kommt eine bundesweite Umfrage der Körber-Stiftung. Zur Begründung nennen viele den Spagat zwischen Ehrenamt, Familie und Beruf. Zwei Drittel der Befragten sind neben ihrem Bürgermeister-Ehrenamt berufstätig, überwiegend in Vollzeit. Vier von zehn ehrenamtlichen Bürgermeistern gaben an, in dieser Rolle schon einmal beleidigt, bedroht oder angegriffen worden zu sein. Fast alle Befragten sind der Meinung, dass sie zu wenig durch die Landes- und Bundespolitik unterstützt werden. Unter den Befragten sind - wie auch unter hauptamtlichen Bürgermeistern - deutlich mehr Männer als Frauen.

