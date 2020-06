Viele Demonstrationen gegen Rassismus geplant

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 08:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In ganz Deutschland haben mehr als 130 Organisationen zu einem Aktionstag gegen Ungerechtigkeit, Rassismus und Antisemitismus aufgerufen. Die Veranstalter erwarten tausende Teilnehmer. In Berlin ist eine neun Kilometer lange Menschenkette vom Brandenburger Tor bis zum Hermannplatz in Neukölln geplant. Auch in anderen Städten wie Berlin, Hamburg, Münster und Passau sind Kundgebungen geplant. Bereits gestern gingen unter anderem in Paris und Zürich Zehntausende auf die Straße. In London lieferten sich rechtsextreme Gegendemonstranten Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 08:30 Uhr