Viele Corona-Tote in Bayern waren vollständig geimpft

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut auf 289 gestiegen. Sie erreicht damit den siebten Tag in Folge einen neuen Höchststand. Auch in Bayern gehen die Zahlen weiter nach oben. Hier beträgt der Inzidenzwert inzwischen rund 496. Einzelne Landkreise liegen aber um ein vielfaches darüber. So meldet Rottal Inn eine Inzidenz von fast 1.199, dicht gefolgt von Miesbach und Mühldorf am Inn. Neben der Zahl der Neuinfektionen steigt auch die der Corona-Toten. Nach Daten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittel sind darunter in Bayern auch vergleichsweise viele vollständig Geimpfte. Im Oktober lag die Quote bei knapp 30 Prozent. In der ersten Novemberwoche bei etwa 26 Prozent. Die Mehrzahl der Corona-Toten ist 80 Jahre und älter. Das zeigt laut LGL wie wichtig Auffrischungs-Impfungen sind, da der Schutz bei den älteren Menschen inzwischen nachlasse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2021 10:00 Uhr