Viele Corona-Kranke kämpfen mit Langzeitfolgen

Nachrichtenarchiv - 01.06.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Tölz: Etwa jeder sechste Corona-Patient leidet nach der akuten Erkrankung noch lange an gesundheitlichen Folgen. Das hat eine Studie im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ergeben, die der Kreis gemeinsam mit der Technischen Universität München durchgeführt hat. Sie kommt damit zu ähnlichen Ergebnissen wie frühere Untersuchungen. Laut der aktuellen Studie meldeten 17 Prozent der Erkrankten Langzeitfolgen wie Geschmacks- und Geruchsverlust, Mattheit und Antriebslosigkeit. Einige Befragte berichteten auch von starken Depressionen. Die Beschwerden hielten bis zu zwei Jahre nach der Infektion an. Landrat Niedermaier von den Freien Wählern kündigte an, man werde zusammen mit dem Gesundheitsamt und dem Corona-Koordinator Selbsthilfegruppen und Betreuungsangebote einrichten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.06.2022 13:15 Uhr