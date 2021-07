Viele Corona-Infizierte tauchen laut Studie nicht in den Statistiken auf

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Eine Corona-Studie der Universität Mainz zeigt, dass mehr als 40 Prozent der Infizierten von dem Virus gar nichts bemerkt haben und daher auch nicht in offiziellen Statistiken auftauchen. Das hat der Koordinator der Studie heute mitgeteilt. Außerdem gibt es nach Angaben der Forscher große Unterschiede je nach Alter und Geschlecht. Männer waren demnach häufiger unentdeckt infiziert als Frauen, Ältere häufiger als Jüngere. Die Zahlen zeigen außerdem: Wer in prekären Verhältnissen lebt, hat ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko. An der Studie haben von Oktober vergangenen bis Ende Juni dieses Jahres über 10.000 Menschen zwischen 25 und 88 Jahren aus Mainz und dem Kreis Mainz-Bingen teilgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2021 23:00 Uhr