Viele Beamte bekommen wegen Panne ihr Gehalt zu spät

München: Viele Beamte in Bayern haben in den vergangenen Tagen vergeblich auf die Auszahlung ihres Gehalts gewartet. Es war erst heute auf dem Konto. Über 20 Prozent aller Beschäftigten des Freistaates Bayern waren von der verspäteten Gehaltsauszahlung betroffen. Das sind gut 76.000 Personen in ganz Bayern. Laut einem Sprecher des Finanzministeriums gab es Probleme auf dem Weg von der Staatsoberkasse zu den einzelnen Empfängerbanken. Derzeit werde die Ursache genau geprüft, um ein erneutes Auftreten auszuschließen, so die Behörden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.02.2025 17:00 Uhr