Viele Autofahrer nutzen laut ADAC häufiger das Fahrrad

EU-Energieminister beraten über Öl-Embargo gegen Russland

Brüssel: Nach Auffassung von Bundeswirtschaftsminister Habeck wird ein Verzicht aus russisches Öl nicht ohne Folgen für die deutsche Wirtschaft bleiben. Am Rande eines Treffens der EU-Energieminister in Brüssel sagte der Grünen-Politiker, ein solcher Schritt bedeute höhere Inflation, höhere Energiepreise und eine Belastung der Wirtschaft. Habeck erklärte, Deutschland könne ein Öl-Embargo zwar verkraften. Andere Länder seien aber noch nicht so weit. Die EU-Kommission will spätestens übermorgen ein neues Sanktionspaket vorlegen, das ein Öl-Embargo beinhalten könnte. Bei dem Treffen in Brüssel geht es auch um den Stopp der russischen Gaslieferungen an Bulgarien und Polen. Die beiden EU-Staaten erhalten seit vergangener Woche kein Gas mehr aus Russland, da sie sich geweigert hatten, in Rubel zu zahlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2022 18:00 Uhr