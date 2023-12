Viele Arztpraxen sollen bis Jahresende geschlossen bleiben

Berlin: Aus Protest gegen Überlastung und überbordende Bürokratie sollen viele Arztpraxen bis Ende des Jahres geschlossen bleiben. Die Aktion ist Teil der Kampagne "Praxis in Not", die von mehr als 20 Ärzteverbänden unterstützt wird. Die Praxen waren dazu aufgerufen worden, ihre Patienten über die Schließung zu informieren, auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu verweisen und für Vertretung in dringenden Notfällen zu sorgen. Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, kritisiert die Aktion, da sie aus seiner Sicht vor allem alte und schwache Menschen trifft. Auch Gesundheitsminister Lauterbach hat kein Verständnis und verweist dabei auf die vielen Krankheitsfälle. Er will sich mit den Hausärzten im Januar zu einem Krisengipfel treffen, um über die Probleme zu beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2023 08:00 Uhr