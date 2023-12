Viele Arztpraxen bleiben diese Woche aus Protest geschlossen

Berlin: Unter dem Motto "Praxis in Not" bleiben von morgen bis Freitag viele Hausarzt- und Facharztpraxen geschlossen. Die Mediziner protestieren damit gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Dazu aufgerufen haben mehr als 20 Ärzteverbände. Der Virchowbund der niedergelassenen Ärzte rechnet damit, dass tausende Praxen zu sein könnten. Allerdings waren die Ärzte aufgerufen worden, ihre Patienten über die Schließung zu informieren, Vertretungen für Notfälle zu organisieren und auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu verweisen. Der Minister und die Stiftung Patientenschutz kritisieren den Streik, weil er vor allem alte und schwache Menschen treffe. Lauterbach will im Januar mit den Hausärzten über die beklagte Überlastung und die überbordende Bürokratie in den Praxen beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 20:00 Uhr