Viel Neuschnee in der Schweiz - Drei Todesopfer nach Lawinen

Davos: In der Schweiz sind drei Menschen in Lawinen ums Leben gekommen. Ein 53-jähriger Schweizer geriet am Casanna in Klosters im Kanton Graubünden unter die Schneemassen. Er war außerhalb der markierten und gesicherten Piste unterwegs. Ein 49-jähriger starb in Stoos im Kanton Schwyz nach einem Lawinenabgang, auch in Engelberg im Kanton Obwalden verlor ein Mensch sein Leben, nachdem er unter die Schneemassen gekommen war. Die Schweiz hat seit Tagen mit starken Schneefällen zu kämpfen. Die Lawinengefahr in den Alpen ist weiterhin sehr hoch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 14:00 Uhr