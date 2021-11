Viel Kritik an Spahn nach angekündigter Beschränkung von Biontech-Impfstoff

Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ankündigung von Gesundheitsminister Spahn, die Auslieferung von Biontech-Impfstoff zu begrenzen, sorgt für Kritik. Der Präsident des bayerischen Landkreistags, Bernreiter, sagte dem BR, dies sei in der jetzigen Situation nicht angebracht. Die Impfzentren würden massiv bedrängt, weil keine Impfstoffauswahl zu Verfügung stehen soll. Laut einem Bericht des Gesundheitsministeriums soll in Zukunft verstärkt der Moderna-Impfstoff eingesetzt werden, damit die eingelagerten Impfdosen nicht verfallen. Auch die deutsche Stiftung Patientenschutz wirft Spahn vor, die Auffrischungsimpfungen damit zu behindern. Vorstand Brysch sagte, das Angebot werde praktisch ausgebremst. Gesundheitsminister Spahn sieht die Booster-Impfungen hingegen auf einem guten Weg. Allein in dieser Woche hätten 1,7 Millionen Bürger das Angebot wahrgenommen, schrieb er auf Twitter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2021 12:00 Uhr