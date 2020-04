Videotrauungen in New York möglich

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 08:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Heiratswillige in New York müssen nicht länger auf die Wiedereröffnung der wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Standesämter warten. Laut Gouverneur Cuomo kann die Heiratserlaubnis in dem US-Bundesstaat online beantragt werden. Standesbeamte dürfen dann Trauungen per Videokonferenz durchführen. In dem besonders schwer von der Pandemie betroffenen Bundesstaat gelten bis mindestens Mitte Mai strenge Ausgangsbeschränkungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.04.2020 08:30 Uhr