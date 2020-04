Videotrauungen in New York möglich

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Heiratswillige in New York müssen nicht länger auf die Wiedereröffnung der wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Standesämter warten. Laut Gouverneur Cuomo kann die Heiratserlaubnis in dem US-Bundesstaat nun online beantragt werden. Standesbeamte dürfen Trauungen per Videokonferenz durchführen. In dem besonders schwer von der Pandemie betroffenen Bundesstaat gelten bis mindestens Mitte Mai strenge Ausgangsbeschränkungen. Nach jüngsten Zahlen der Johns Hopkins Universität sind mehr als 235.000 Menschen infiziert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 06:00 Uhr