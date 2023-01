Videoaufzeichnungen von tödlichem Polizeieinsatz in Memphis sind jetzt öffentlich

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz mit neuer "Konrad Adenauer" auf dem Weg nach Südamerika

Berlin: Bundeskanzler Scholz ist mit dem neuen Regierungsflieger "Konrad Adenauer" zu seiner ersten Südamerika-Reise als Regierungschef aufgebrochen. Erste Station ist Argentinien, danach will Scholz auch in Chile und Brasilien über Wirtschaftsbeziehungen, Energieversorgung und Klimaschutz sprechen. Die "Konrad Adenauer" ist die erste von drei neuen Maschinen mit voller VIP-Ausstattung. Die alte "Konrad Adenauer" war als Pannenflugzeug in die Geschichte eingegangen. 2018 musste die Maschine mit Scholz und Ex-Kanzlerin Merkel an Bord wegen technischer Probleme auf dem Weg zum G20-Gipfel umkehren. Beide kamen mit einer spanischen Linienmaschine einen Tag verspätet in Buenos Aires an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2023 09:00 Uhr