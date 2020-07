Video vom Halle-Anschlag wird im Gerichtsaal gezeigt

Nachrichtenarchiv - 22.07.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Im Prozess um den Anschlag in Halle ist das vom Attentäter gefilmte Video im Gerichtsaal gezeigt worden. Der Angeklagte hatte die Tat im Oktober vergangenen Jahres gefilmt und live im Internet gestreamt. Auf dem Video ist zu sehen, wie der 28-Jährige mit seinen Waffen vor die Synagoge fährt und zwei Menschen erschießt. Die Bundesanwaltschaft hat den 28-Jährigen wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes in mehreren Fällen sowie weiteren Straftaten angeklagt. In der Synagoge hielten sich zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur 52 Gläubige auf. Am gestrigen Prozessauftakt hatte der Angeklage bereits ein umfassenden Geständnis abgelegt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 13:00 Uhr