Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sinsheim: In der Fußball-Bundesliga bleibt Stuttgart auf einem Abstiegsplatz. Der VfB unterlag mit 1:2 bei der TSG Hoffenheim. In der zweiten Liga feierte Hannover 96 einen Heimsieg. Die Niedersachsen setzten sich gegen Holstein Kiel mit 2:0 durch. In der zweiten Partie des Abends trennten sich der SC Paderborn und Erzgebirge Aue 3:3.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 23:00 Uhr