Nachrichtenarchiv - 05.12.2021 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga haben sich der VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin 2:2 unentschieden getrennt. In der zweiten Liga hat Jahn Regensburg in Heidenheim mit 0:3 verloren und damit den Sprung auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Sankt Pauli verpasst. Hannover besiegte den Hamburger SV mit 1:0, Dresden gewann mit 3:1 gegen Karlsruhe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.12.2021 17:30 Uhr