VfB Stuttgart überholt FC Bayern in der Bundesliga-Tabelle

Zum Fußball: In der Bundesliga ist der VfB Stuttgart vorübergehend auf Platz zwei gesprungen und hat damit Bayern München überholt. Die Stuttgarter gewannen beim FC Augsburg mit 1:0. In der 2. Liga hat der Hamburger SV den Aufstieg verpasst. Die Hamburger verloren in Paderborn mit 0:1 und haben dadurch keine Chance mehr, den Relegationsplatz zu erreichen. Außerdem trennten sich Magdeburg und Fürth 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 07:00 Uhr