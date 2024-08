VfB Stuttgart schlägt im DFB-Pokal Preußen Münster

Zum Sport: Stuttgart hat die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Der Fußball-Vizemeister gewann 5:0 bei Zweitliga-Aufsteiger Münster. Am Abend spielt Titelverteidiger Leverkusen zum Abschluss der ersten Runde bei Viertligist Jena. Und zum Tennis: Bei den US-Open hat Eva Lys den Einzug in die zweite Runde verpasst. Die 22-Jährige verlor gegen die Tschechin Marie Bouzkova in drei Sätzen.

