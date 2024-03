VfB Stuttgart gewinnt gegen Union Berlin 2:0

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga bleibt der VfB Stuttgart auf Erfolgskurs. Am Abend besiegten die Schwaben Union Berlin mit 2:0 und rückten damit in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Zweitplatzierten Bayern München heran. Im Biathlon-Weltcup im US-amerikanischen Soldier Hollow hat die deutsche Staffel am Abend einen Podestplatz erzielt. Über 4 mal 7,5 Kilometer landete das Team aus Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Philipp Nawrath auf dem dritten Rang, hinter Norwegen und Italien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2024 07:15 Uhr