VfB Stuttgart gewinnt gegen Union Berlin 2:0

Stuttgart: In der Fußball-Bundesliga bleibt der VfB Stuttgart auf Erfolgskurs. Am Abend besiegten die Schwaben Union Berlin mit 2:0 und rückten damit in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Zweitplazierten Bayern München heran.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2024 06:15 Uhr