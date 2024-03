VfB Stuttgart gewinnt gegen Union Berlin 2:0

Stuttgart: In der Fußball-Bundesliga ist der VfB Stuttgart in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Zweitplazierten Bayern München herangerückt. Die Schwaben besiegten am Abend Union Berlin mit 2:0. In der zweiten Liga spielten Düsseldorf - HSV 2:0 und Braunschweig - Rostock 0:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 23:00 Uhr