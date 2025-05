VfB Stuttgart gewinnt DFB-Pokal

Berlin: Der VfB Stuttgart hat den DFB-Pokal gewonnen. Im Endspiel in Berlin besiegte der Bundesligist den Drittligisten Arminia Bielefeld mit 4:2. Zuletzt hatten die Stuttgarter 2007 einen Titel geholt, als sie deutscher Meister wurden. Pokalsieger waren sie zuletzt vor 28 Jahren. Bielefeld hatte es zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in das DFB-Pokalfinale geschafft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 06:00 Uhr