VfB Stuttgart gewinnt das DFB-Pokalfinale gegen Bielefeld

Berlin: Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat zum vierten Mal den DFB-Pokal gewonnen. Am Abend setzte sich die Mannschaft von Coach Sebastian Hoeneß mit 4:2 gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld durch. Mit dem Sieg hat sich Stuttgart für die Europa League qualifiziert. Die Schwaben waren als Favorit in die Partie gegangen. Gegner Bielefeld stand dagegen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im DFB-Pokal-Endspiel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 07:00 Uhr