VfB Stuttgart bleibt Abstiegskandidat in der Fußball-Bundesliga

Meldungsarchiv - 14.05.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Stuttgart: In der Fußball-Bundesliga hat es Stuttgart verpasst, die Abstiegszone vorerst zu verlassen. Die Schwaben kamen zuhause gegen Leverkusen nicht über ein 1:1 hinaus und bleiben Tabellen-Vorletzter. In der zweiten Liga hat Tabellenführer Darmstadt den vorzeitigen Aufstieg verpasst. Die Hessen verloren 1:2 in Hannover. Der Hamburger SV gewann mit 5:1 beim Abstiegskandidaten Regensburg und liegt auf Tabellenplatz drei - nur noch einen Punkt hinter dem zweitplatzierten Team aus Heidenheim, das mit 2:3 in Paderborn verlor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2023 18:00 Uhr