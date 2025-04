Veterinäre finden tote Rinder auf Hof in Bad Aibling

Tierärzte entdecken erneut tote Rinder in Oberbayern: In einem Stall in Bad Aibling wurden neun Kadaver gefunden, wie das zuständige Landratsamt Rosenheim mitteilte. Ein weiteres Tier musste eingeschläfert werden. Erst Ende März waren bei einer Kontrolle auf einem Bauernhof in Griesstätt nur wenige Kilometer entfernt 17 tote Tiere entdeckt worden.

