Veteranen beklagen mangelnden Schutz von Bundeswehrsoldaten

Nachrichtenarchiv - 28.06.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Anschlag auf Soldaten in Mali hat der Bund Deutscher Einsatzveteranen mangelnden Schutz der Bundeswehr beklagt. Der Vorsitzende des Bundes, Drescher, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es habe in Mali bereits vor Wochen zu wenige Transporthubschrauber gegeben, um die Rettungskette zu schließen. Nach dem Anschlag habe deshalb ein ziviler Hubschrauber angefordert werden müssen, der aus Sicherheitsgründen 50 Kilometer vom Anschlagsort entfernt gelandet sei. Die Verletzten mussten somit über Land dorthin transportiert werden. Das bedeute in einem Land wie Mali 50 Kilometer Risiko, so Drescher. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bezeichnete die Rettungskette dagegen im Deutschlandfunk als stabil. - Bei dem Attentat mit einer Autobombe waren am Freitag zwölf Bundeswehrsoldaten verletzt worden. Bislang gibt es laut Kramp-Karrenbauer keine neuen Erkenntnisse zum Hintergrund des Anschlags. Es liege kein Bekennerschreiben vor.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.06.2021 09:15 Uhr