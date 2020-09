Verzögerungen bei der Ergebnisübermittlung von Corona-Tests

München: Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat Verzögerungen bei der Ergebnis-Übermittlung von Corona-Tests bestätigt. Das hauseigene Controlling habe entsprechende Verzögerungen festgestellt, teilte die Behörde am Abend mit. Die Proben an den bayerischen Flughäfen könnten zwar in den Laboren innerhalb der vereinbarten Zeitfenster durch die Firma Ecolog bearbeitet werden. Bei der Übermittlung der Befunde jedoch komme es seit dem 29. August zu wachsenden Rückständen. Sie könnten nicht wie vereinbart innerhalb von 48 Stunden weitergegeben werden. Grund dafür sei ein Schnittstellenproblem in der Datenverarbeitung. Probleme bei der Zuordnung von Probendaten zu den getesteten Personen hingegen gebe es nicht. Die Firma Ecolog soll zugesichert haben, die Probleme bis morgen Mittag zu beheben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2020 22:00 Uhr