Verwüstungen bei Protesten gegen Polizeigewalt in den USA

Nachrichtenarchiv - 31.05.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Die Unruhen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz haben unter anderem in Los Angeles zu großen Verwüstungen geführt. Die Feuerwehr teilte mit, sie sei zu Dutzenden Bränden ausgerückt. Zahlreiche Läden wurden beschädigt und geplündert. Derzeit patrouillieren bewaffnete Nationalgardisten durch die Stadt. In 25 Städten in 16 Bundesstaaten wurden Ausgangssperren verhängt. Die Stimmung wurde auch durch ein Handyvideo angeheizt. Es zeigt, wie in New York zwei Polizeiautos in eine Menge von Demonstranten fahren. Offenbar wurde dabei jedoch niemand ernsthaft verletzt. Auch in Europa haben zahlreiche Menschen gegen die Polizeigewalt in den USA demonstriert. In Berlin nahmen 1.500 Teilnehmer an dem Protestzug teil, in London zogen mehr als tausend Demonstranten an der US-Botschaft vorbei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.05.2020 22:00 Uhr