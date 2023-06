Verwirrung über Nationalität der Verletzten in Annecy

Meldungsarchiv - 08.06.2023 17:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Nach einem Messerangriff auf Erwachsene und Kinder im südostfranzösischen Annecy gibt es Verwirrung um die Nationalität der Opfer. Medien hatten von einem deutschen Kind unter den Verletzten berichtet, das wurde bisher nicht offiziell bestätigt. Die zuständige Staatsanwältin sagte vielmehr, dass auch zwei Kinder von Touristen aus Großbritannien und den Niederlanden verletzt worden seien. Der Angreifer hatte heute in einem Park in Annecy mit einem Messer insgesamt sechs Menschen attackiert. Drei von ihnen schweben in Lebensgefahr, hieß es. Hinweise auf ein terroristisches Motiv gibt es laut den Behörden nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2023 17:15 Uhr