Verwaltungsgerichtshof verhandelt über Sudbury Schulen Ammersee

München: Der Bayerische Verwaltungsgerichthof befasst sich am Vormittag mit der Zukunft der Sudbury Schule am Ammersee. 2016 musste die private Grund- und Mittelschule in Reichling nach nur zwei Jahren schließen. Die Behörden verlängerten die Genehmigung nicht. Der Trägerverein klagte dagegen - das Verwaltungsgericht München wies die Klage zurück. Heute will der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Gutachten eines Sachverständigen anhören. Die Sudbury-Schule unterschied sich deutlich von anderen: Es gab weder Klassen, noch Fächer noch Lehrpläne. Die Schüler bestimmen alle Regeln mit - Bewertungen gab es nur mit ihrem Einverständnis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 07:00 Uhr