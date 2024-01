Verwaltungsgerichtshof verhandelt über bayerische Düngeverordnung

München: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof verhandelt seit heute in mehreren Musterverfahren über die Klagen von Bauern gegen die bayerische Düngeverordnung. Demnach darf in bestimmten Regionen nur eine geringere Menge Dünger ausgebracht werden. Das gilt für sogenannte rote Gebiete, in denen hohe Nitratwerte festgestellt wurden. In Bayern sind 66 Verfahren mit über 1.000 Antragstellern dazu anhängig. Ein Urteil könnte es in einem knappen Monat geben. In Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern hatten die Gerichte die jeweiligen Düngeverordnungen gekippt. In Nordrhein-Westfalen soll heute dazu ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster fallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 11:00 Uhr