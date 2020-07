Verwaltungsgerichtshof bestätigt Verbot von Kneipen-Öffnungen

Nachrichtenarchiv - 14.07.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bars und Kneipen in Bayern müssen bis auf Weiteres geschlossen bleiben: Der Verwaltungsgerichtshof lehnte es in zwei Fällen ab, das Verbot der Öffnung einstweilen außer Vollzug zu setzen. Die Richter begründeten dies unter anderem damit, dass die Gefahr einer alkoholbedingten Nichteinhaltung von Hygienestandards in Schankwirtschaften erhöht sei. Die Corona-Auflagen für kulturelle Veranstaltungen, Kinos und Sport-Wettkämpfe werden dagegen nach einem Kabinettsbeschluss weiter gelockert. Zudem werden kleinere Kunst-, Handwerker-, Töpfer- und Flohmärkte im Freien wieder erlaubt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2020 20:00 Uhr